Georgia: Premierul Irakli Garibaşvili a anunţat că are COVID-19, pe fondul înmulţirii cazurilor de infectare Premierul georgian Irakli Garibasvili a anuntat marti ca a fost testat pozitiv la COVID-19, in plin val de contaminari in ciuda campaniei de vaccinare in derulare, relateaza AFP. "Ma simt bine. Sunt in izolare si continui sa lucrez de la distanta", a scris prim-ministrul intr-un mesaj pe Facebook. Georgia a inregistrat marti 897 de noi cazuri de coronavirus, adica de trei ori mai mult decat numarul mediu de cazuri zilnice din ultimele luni. In total, autoritatile au contabilizat peste 275.000 de cazuri de la inceputul pandemiei, dintre care 3.832 mortale, la o populatie de mai putin de patru milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

