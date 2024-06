Stiri pe aceeasi tema

- O alta echipa a obtinut calificarea in optimi la Campionatul European din Germania cu o etapa inaintea finalului grupei.Este vorba de Portugalia, care, astazi, 22 iunie 2024, a invins Turcia in grupa F, la Dortmund, si a acumulat sase puncte dupa primele doua partide, urmand a castiga si grupa.Scorul…

- Georgia si Cehia s au infruntat astazi, 22 iunie 2024, in primul meci al zilei de la Campionatul European de fotbal din Germania.Partida a contat pentru grupa F si s a incheiat la egalitate, 1 1.Georgienii au deschis scorul, in minutul 45 3, prin Mikautadze din penalty , iar Patrik Schick a egalat in…

- A doua etapa a grupelor de la Euro 2024 se incheie sambata, cu trei meciuri programate, printre care și partida dintre Belgia și Romania. De asemenea, joaca și Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Programul zilei de sambata: Grupa F: Georgia – Cehia, ora 16.00 Turcia – Portugalia, ora 19.00 Grupa E: Belgia…

- Georgia și Cehia se vor infrunta de la ora 16:00 in Grupa F la EURO 2024. Partida se va disputa pe „Volksparkstadion”, „casa” celor de la Hamburg, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. Celelalte componente ale Grupei F sunt Turcia și Portugalia, care se vor intalni la Dortmund sambata, de…

- O premiera istorica va avea loc astazi la Campionatul European, la meciul Turcia - Georgia, din grupa F, de unde mai fac parte Portugalia și Cehia. UEFA a ales ca meciul de pe Signal Iduna Park sa fie arbitrat de catre un argentinian. UEFA l-a desemnat pe Facundo Tello „central” la Turcia - Georgia…

- Portugalia, campioana europeana din 2016, debuteaza in aceasta seara la EURO 2024. Lusitanii infrunta Cehia, la Leipzig, in cel de-al doilea meci al zilei din Grupa F. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Turcia - Georgia e celalalt meci al grupei, programat la ora 19:00. ...

- Portugalia se afla in fața debutului la Campionatul European din Germania, un turneu final care pentru starul lusitan Cristiano Ronaldo este al șaselea dintr-o cariera fabuloasa. Portugalia are prima șansa la victorie in meciul cu Cehia programat pe stadionul din Leipzig, marți, de la ora 22:00, in…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani), capitanul naționalei Portugaliei, va incerca sa doboare mai multe recorduri la Campionatul European din Germania. Portugalia face parte din Grupa F la EURO 2024, alaturi de Cehia, Turcia și Georgia. Cristiano Ronaldo „vaneaza” noi recorduri la EURO 2024 Cristiano Ronaldo…