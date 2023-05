Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a restabilit miercuri regimul de calatorie fara vize pentru cetatenii Georgiei si a ridicat interdictia privind zborurile directe intre cele doua tari impusa in 2019, relateaza Reuters si TASS, conform news.ro.Cetatenii georgieni vor putea vizita Rusia pentru o perioada de pana la 90 de zile…

- Rusia poate sa-și finanțeze razboiul din Ucraina cel puțin inca un an, in ciuda sacțiunilor economice impuse de Occident. Sunt estimari facute de serviciile de informații americane, potrivit unor documente secrete obținute de cotidianul Washington Post.

- Drona militara care s-a prabusit saptamana aceasta s-ar putea sa nu fie singurul lucru care lipseste acum Statelor Unite in Marea Neagra. Intamplarea cu avioanele rusesti a ridicat si o intrebare-cheie in materie de securitate pentru Washington si aliatii sai: exista o strategie clara pentru o cale…

- Air Moldova a anunțat ca zborurile companiei vor fi operate de alte trei companii aeriene din Europa. Este vorba despre SkyUp Airlines, ETF Airways, ALK Airlines. SkyUp Airlines este un operator aerian low-cost din Ucraina. Principalele destinații sint Orientul Apropiat, Africa de Nord, Europa de Est…

- „Sunt recunoscator fiecaruia dintre oamenii nostri care lupta. Lupta pentru Ucraina, pentru fratii lor de arme. Le multumesc tuturor celor care apara pozitiile, tuturor celor care resping atacurile, tuturor celor care ii ajuta pe cei care lupta alaturi de ei. Este foarte important ca linia frontului…

- Bataie in parlamentul de la Tbilisi și proteste in strada. Motivul - dezbaterile legate de o lege privind agenții straini, despre care criticii spun ca este pe un model aplicat in Rusia vecina.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban a relatat, intr-un interviu pentru saptamanalul elvetian Weltwoche , ca presedintele rus Vladimir Putin i-a spus ca problema sa ”sunt bazele de rachete americane amplasate in Romania si in Polonia, precum si posibila extindere a NATO in Ucraina si Georgia”, transmite…

