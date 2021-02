Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant 'Visul georgian' l-a propus joi pe ministrul apararii in exercitiu, Irakli Garibasvili, in calitate de nou prim-ministru, dupa demisia neasteptata a lui Gheorghi Gaharia, a anuntat liderul formatiunii, Irakli Kobahidze, citat de EFE si Eho Kavkaza, potrivit Agerpres. 'Consiliul…

- Un tribunal din Georgia a decis miercuri sa-l plaseze in detentie provizorie pe liderul opozitiei Nika Melia, sub acuzatia de organizare a "violentelor in masa" din 2019. Sustinatorii sai denunta caracterul politic al acestei decizii. Premierul georgian Giorgi Gakharia a anuntat joi ca demisioneaza,…

- Pentru anul curent, Presedintia a alocat aproape 200 de mii de lei pentru procurarea covoarelor noi. In acelasi timp, pentru compozitii florare si plantarea florilor de sezon au fost alocate 280 de mii de lei.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus, luni seara, la B1 TV, ca se va face recalcularea pensiilor intr-un an și jumatate, dar nu a spus ca acestea vor și crește, așa cum spune legea. "Pensiile aș vrea sa le scoatem din sfera politica. Majorarea de 40 la suta nu a fost pregatita și dorita…

- In plina pandemie de coronavirus, Italia a ajuns in pragul caderii guvernului. Liderul formațiunii Italia Viva, fostul premier Matteo Renzi, a anunțat miercuri dupa-amiaza, in cadrul unei conferințe de presa, demisia a doi doi miniștri reprezentand partidul sau, cel al Agriculturii și cel al Familiei,…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat miercuri ca-si retrage partidul din coalitia care sustine guvernul premierului Giuseppe Conte, coalitie ramasa astfel fara majoritate in parlament, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decizia lui Renzi, anuntata la o conferinta de presa, arunca Italia…

- Președintele Klaus Iohannis a participat astazi la inchiderea campaniei „O padure cat o țara”. El a anunțat ca s-au plantat 50 de milioane de puieți in aceasta campanie, rezultatul fiind unul notabil. „Nu suntem la o acțiune formala, suntem la o acțiune practica - plantam paduri! O „O padure…

- Membri și simpatizanți USR ii cer demisia lui Dan Barna de la conducerea formațiunii. „Demisia de onoare, daca aveți așa ceva. Fara melodrama, dar duceți partidul pe o linie moarta” și „Domnul Barna… ramaneți in izolare și lasați politica”, sunt doar doua mesaje postate pe Facebook, potrivit Mediafax.…