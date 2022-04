Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Florea este profesor asistent in departamentul de istorie la Universitatea Cornell in SUA, specializata in istoria Europei Centrale si de Est. A studiat in mod consecvent felul in care puterea rusa se manifesta in raport cu alte țari europene. In prima parte a dialogului, cercetatoarea a aratat…

- Autoproclamata republica Osetia de Sud, independenta de facto de Georgia dupa razboiul din 2008, spune ca vrea sa ajute Rusia sa „zdrobeasca” „fascismul” din Ucraina. Osetia de Sud, o republica autoproclamata care s-a separat de Georgia, a anunțat sambata ca a trimis soldați in Ucraina pentru a „ajuta…

- Rusia a devenit cea mai sancționata țara din lume. Insa, nu doar viața elitei politice sau a oligarhilor putrezi de bogați este afectata de sancțiunile economice impuse de comunitatea internaționala ca raspuns la invadarea Ucrainei. Sute de companii din toata lumea s-au retras deja din Rusia și, odata…

- BBC a realizat un reportaj care se axeaza pe fuga rusilor din propria țara. Potrivit reportajului, exodul include țari in care zborurile sunt inca permise și unde nu sunt necesare vize, cum ar fi Turcia, Asia Centrala și Caucazul de Sud. Mulți au fugit in Armenia. Mulți dintre noii emigrați sunt profesioniști…

- Hackerii de la Squad303 se alatura celor de la Anonymous și au construit un program care lovește extrem de dur propaganda Rusiei. Aceștia pot trimite mesaje direct pe telefoanele rușilor și le transmit filmulețe, poze sau detalii despre ceea ce se intampla in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei legiunii internaționale de aparare teritoriala a Ucrainei, care va inrola strainii care vor sa lupte pentru țara impotriva Rusiei. Duminica, 27 februarie, Zelenski s-a adresat cetațenilor țarilor straine, spunand ca ofensiva Rusiei nu…

- Fostul presedinte si europarlamentarul Traian Basescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca este o rusine fara margini faptul ca Occidentul refuza sa scoata Rusia din sistemul SWIFT care ar opri aproape instantaneu fluxurile de bani, in timp ce ucrainenii sunt zdrobiti sub senilele tancurilor rusesti.…

- Blinken a declarat joi la ABC TV ca planul Rusiei a fost de a pune capitala Kiev in pericol."Sa ia cu asalt capitala, sa atace alte mari orase", a spus seful diplomatiei americane."Vedem forte care intra din nord, din est, din sud, iar asta face parte din planul pe care l-am prezentat lumii in ultimele…