Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Georgiei, Tbilisi, pentru a denunta raidurile politiei in discoteci in cadrul unei campanii de lupta impotriva drogurilor, relateaza AFP.



Dansand pe muzica electronica si fluturand torte fumigene colorate, manifestantii s-au adunat in fata sediului parlamentului georgian de pe principala artera a orasului, dupa ce politia a facut perchezitii in doua discoteci din Tbilisi in cursul noptii de vineri spre sambata.



In aceste operatiuni au fost arestati opt presupusi vanzatori de droguri, a anuntat seful departamentului politiei…