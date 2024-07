Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Italiei, Georgia Meloni, va fi primita in timpul vizitei in China de președitele Xi Jinping, premierul Li Qiang și de președintele Comitetului Permanent al Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului din China, Zhaio Leji, cu care va discuta problemele de interes comun, a declarat…

- Prim-ministrul Italiei, Georgia Meloni, va fi primita in timpul vizitei in China de președintele Xi Jinping, premierul Li Qiang și de președintele Comitetului Permanent al Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului din China, Zhaio Leji, cu care va discuta problemele de interes comun, a declarat,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca in coalitie a fost stabilit calendarul alegerilor prezidentiale si ca PSD si PNL vor avea candidaturi separate, iar posibilitatea unui acord intre partide va fi discutata dupa alegeri. In privinta lui Mircea Geoana, Ciolacu a spus ca acesta nu este independent…

- Programul consultarilor pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea cu liderii partidelor politice pentru a stabili datele alegerilor prezidentiale si parlamentare a fost anunțat duminica de Guvern. Primul partid care intra la consultari cu premierul Ciolacu este luni, de la ora 10.00, urmati de…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Uniunea Europeana va face public in aceasta saptamana planul de taxare pentru vehiculele electrice chinezești, in contextul in care blocul comunitar ia masuri drastice impotriva importurilor subvenționate, la prețuri mici, potrivit CNBC. UE are o taxa standard de 10% pentru vehiculele electrice importate,…

- China a testat caini roboți inarmați, dotați cu mitraliere, in timpul exercițiului militar anual „Dragonul de Aur”, desfașurat impreuna cu forțele cambodgiene. Acest eveniment, care a inceput la 16 mai 2024 și este programat sa dureze 15 zile, a avut loc pe un teren de antrenament special din satul…

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat in timpul unei vizite in Ungaria ca Beijingul iși imbunatațește legaturile diplomatice cu Ungaria pentru a obține un parteneriat „pe toate planurile”. „Suntem dispuși sa luam acest lucru ca pe un nou punct de plecare pentru a impinge relațiile bilaterale și…