Expoziția ”Mame cu brațele goale” la Brașov

Astăzi, la ora 18, la Casa Mureșenilor Brașov, are loc deschiderea expoziției de fotografie și povești "Mame cu brațele goale", realizată de Camelia Popescu. Vernisajul face parte din proiectul artistic, educațional și social sub același nume, care are la bază tema pierderii de sarcină. Expoziția s-a… [citeste mai departe]