- Saptamana aceasta, in Comisia economica și in Comisia pentru energie din Senatul Romaniei, AUR, USR și PNL au respins amendamentele Partidului Social Democrat pentru menținerea in funcțiune pe o perioada nedeterminata a CET Paroșeni și a minelor Lupeni și Lonea, care asigura materia prima a complexului…

- Iranienii au ieșit in strada pentru a zecea noapte consecutiva pentru a protesta impotriva regimului islamist dupa uciderea Mahsei Amini, relateaza The Guardian. Protestele continua in Iran in ciuda avertismentului dat de puterea judecatoreasca.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la intalnirea cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a SUA, ca romanii si Guvernul Romaniei „nu stau degeaba”, se implica, iar economia creste.”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus…

- Romanii se pregatesc de iarna și investesc ca sa iși reduca semnificativ costurile la caldura și curent electric. Unele instituții de invațamant au gasit și alte variante pentru reducerea cheltuielilor.

- Economia germana a devenit mult mai dependenta de China in primul semestru din 2022, investitiile directe si deficitul sau comercial atingand noi valori record, in pofida presiunilor politice asupra Berlinului sa se distanteze de Beijing, conform unui studiu consultat de Reuters, noteaza Agerpres.…

- Factura anuala la gaze a particularilor urmeaza sa creasca cu cateva sute de euro in Germania, pentru a le permite imporatorilor sa acopere scumpirea cauzata de Razboiul din Ucraina, insa Guvernul german urmeaza sa ”amortieze” socul gospodariilor celor mai sarace, relateaza AFP. Incepand de la 1…