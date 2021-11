Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat in arest de la intoarcerea sa din exil la inceputul lui octombrie si intrat in greva foamei de mai multe saptamani, se afla in stare critica si nu primeste ingrijirile adecvate, potrivit mai multor medici.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat marti ca a cerut Georgiei "sa ii asigure securitatea" fostului presedinte Mihail Saakasvili, inchis de la 1 octombrie si aflat in greva foamei de 47 de zile, relateaza AFP. Sesizata printr-o procedura de urgenta, CEDO a cerut la 10 noiembrie guvernului…

- Fostul președinte al Georgiei, Președintele Comitetului Executiv al Consiliului Național al Reformelor din Ucraina, Mihail Saakașvili, in inchisoarea din Georgia a fost vizitat de medicul ucrainean, Maxim Parabinis, transmite Noi.md. Potrivit medicului, lui nu i s-a permis sa-l examineze pe Saakașvili.…

- Guvernul Georgiei a respins joi recomandarea facuta de medici in vederea spitalizarii fostului presedinte Mihail Saakasvili, aflat de trei saptamani in greva foamei impotriva incarcerarii sale la intoarcerea lui din exil, informeaza AFP. Starea de sanatate a lui Saakasvili este "stabila, absolut…

- Medici au recomandat spitalizarea fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat în greva foamei de 20 de zile împotriva încarcerarii sale, dupa ce s-a întors din exil în aceasta tara din Caucaz, a anuntat miercuri avocatul sau, Dito Sadzaglisvili, elateaza AFP,…