- Un barbat din Santimbru a ajuns dupa gratii. Acesta a fost condamnat de instanța la un an de inchisoare pentru conducere fara permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 martie 2020, in jurul orei 18.50, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat și reținut pe un barbat de 36 de ani,…

- Sentinta a fost pronuntata de Tribunalul Arad miercuri: "In baza 354, alin. 1 Cod penal condamna pe inculpatul ... la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de transmitere a sindromului imunodeficitar dobandit. (...) Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare", se arata in sentinta pe…

- Fratele fostului ministru egiptean de finante a fost condamnat sambata la 30 de ani de inchisoare cu executare, dupa ce a incercat sa scoata clandestin din tara mii de piese din antichitate, informeaza o sursa judiciara citata de AFP, preluata de Agerpres. Raouf Ghali, fratele lui Youssef Ghali,…

- Un lider al opozitiei georgiene, Ghighi Ugulava, fost primar al capitalei Georgiei, Tbilisi, a fost condamnat luni la trei ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri, sentinta pe care el o denunta ca avand motivatii politice, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Ugulava, 44 de ani, unul dintre…

- "M-am întâlnit cu Silvio Berlusconi de trei ori la Milano, în timp ce eram fugar", a spus liderul mafiot Cosa Nostra, Giuseppe Graviano, condamnat deja la închisoare pe viata, într-o declaratie prin video-conferinta în procesul "masacrul 'ndrangheta"…

- Anchetatorii sustin ca fostul parlamentar Mihail Boldea si o grupare infractionala constituita in 2010 a urmarit obtinerea unor sume importante de bani fie prin inducerea in eroare a institutiilor bugetare, fie prin sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Curtea de…

