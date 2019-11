Georgia: Circa 20.000 de manifestanţi antiguvernamentali Circa 20.000 de persoane au protestat luni in Georgia pentru a mari presiunea asupra partidului la putere, tot mai contestat dupa represiunea politieneasca de saptamana trecuta, noteaza AFP. Fluturand drapele ale Georgiei si Uniunii Europene, manifestantii au defilat prin centrul capitalei Tbilisi, scandand "Schimbare!" si "Demisia!". Ulterior, s-au adunat in fata cladirii parlamentului blocandu-i intrarile. Miscarea de protest, care cere demisia guvernului si alegeri legislative anticipate, a inceput saptamana trecuta dupa respingerea de catre deputati a unui proiect de lege care prevedea eliminarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

