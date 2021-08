Stiri pe aceeasi tema

- A doua runda de discutii intre inalti diplomati rusi si americani pentru a continua dialogul initiat de presedintii Vladimir Putin si Joe Biden in vederea stabilizarii relatiilor bilaterale foarte deteriorate, a fost substantiala pentru Washington si "pragmatica" pentru Moscova, comenteaza AFP.…

- Sentințele anunțate luni vin dupa un protest care a avut loc in primavara anului trecut in Osetia de Nord, o republica autonoma din componența Federației Ruse, situata in zona Caucazului, scrie The Moscow Times . Un tribunal din sudul Rusiei a condamnat cinci manifestanți anti-lockdown la cel puțin…

- Rusia își va restabili legaturile aeriene cu Franța începând cu 24 iulie dupa ce le-a suspendat mai mult de un an pentru a stopa pandemia Covid-19, au anunțat miercuri autoritațile, citate de AFP. Într-o declarație, centrul de gestionare a focarelor din Rusia a declarat…

- Consulul Estoniei la Sankt-Petersburg, Mart Latte, a fost retinut marti, in timp ce primea "informatii clasificate" de la un cetatean rus, a anuntat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), citat de Interfax, conform Reuters si EFE, pe fondul inmultirii cazurilor de spionaj intre Moscova…

- Pilotul rus Nikita Mazepin, de la echipa de Formula 1 Haas, va tine cu Ucraina in meciul cu Anglia, programat sambata in sferturile EURO 2020 la fotbal, chiar daca relatiile dintre cele doua natiuni sunt tensionate din cauza peninsulei Crimeea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Moscova…

- Rusia nu poate sa nu fie ingrijorata de creșterea neincetata a potențialelor și a infrastructurii militare ale Alianței Nord-Atlantice (NATO) in apropierea granițelelor ei, dar Moscova spera ca Alianța va analiza inițiativele ei de reducere a tensiunilor, a declarat președintele Rusiei, Vladimir…

- Romania devine turnul de observație al NATO in zona, dupa summitul Aliantei Nord-Atlantice, potrivit unei analize Deutsche Welle , care puncteaza trei reusite ale Romaniei in cadrul reuniunii de la Bruxelles. Romania a reușit sa impuna in documentul final al summitului NATO de la Bruxelles trei reusite,…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19,…