Stiri pe aceeasi tema

- Daca altadata era una dintre ispitele de la Insula Iubirii, acum George Zanoaga e un partener perfect pentru iubita lui și un tata responsabil pentru micuța sa. Tanarul a povestit in exclusivitate pentru Spynews.ro ca e foarte fericit cu familia pe care și-a creat-o alaturi de Madalina, iar aceasta…

- In exclusivitate la Xtra Night Show, Andrei Mihalcea a vorbit despre experiența de care a avut parte in emisiunea Chefi la cuțite, difuzata pe Antena 1. Fostul concurent al emisiunii a fost eliminat in cel de-al 11-lea battle, insa marturisește ca pentru el bucataria a fost doar o pasiune, iar el in…

- Simina Loica l-a acuzat pe tatal copilului sau ca nu se implica in totalitate in creșterea lui, mai exact ca nu-i cumpara mancare și scutece, iar Alex Zanoaga a raspuns acuzațiilor facute de bruneta in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iata ce a marturisit fostul soț al Siminei Loica!

- Cea care ii este inca soție lui Alex Zanoaga formeaza acum un cuplu cu unul dintre foștii lui prieteni, Alexandru Bobicioiu. Cei doi au acceptat provocarea de a se bate cot la cot, iar Alexandru Bobicioiu a ieșit caștigator, insa se pare ca tatal copilului Siminei Loica nu se lasa atat de ușor și iși…

- Dinu Popescu a fost una dintre cele 10 ispite masculine de la "Insula Iubirii", sezonul 6. Dupa terminare competiției, Dinu Popescu a decis sa inceapa o viața noua, insa nu pe meleagurile romanești, ci tocmai in Zanzibar. Fostul concurent vrea sa-și deschida o afacere pe insula și a marturisit ca momentan…

- Incident violent la o școala din Drobeta Turnu Severin. O fata de clasa a IX-a a fost batuta de o colega. chiar in curtea Liceului la care invatau. Totul a fost filmat de colegi, insa nimeni nu a intervenit sa le desparta pe cele doua fete.

- In cursul nopții de 25 spre 26 august a.c., in jurul orei 00:45, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Cocoraștii Colț au fost sesizați prin apel 112 de catre o persoana despre faptul ca pe o strada din comuna Ariceștii Rahtivani are loc un conflict intre mai multe persoane. Cu ocazia deplasarii…

- Simina Loica a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre relația dintre noul ei iubit, Alex Bobicioiu, și fiul ei și al lui Alex Zanoaga. Bruneta a explicat de ce l-a strigat cel mic „tata” pe actualul ei partener și a dat asigurari ca ii vorbește mereu acestuia despre tatal lui adevarat.