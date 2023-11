Presedintele in exercitiu al Liberiei, George Weah, si-a recunoscut vineri seara infrangerea in fata adversarului sau Joseph Boakai in alegerile prezidentiale de marti, relateaza AFP preluat de news.ro

"In aceasta seara, CDC (partidul lui Weah) a pierdut alegerile, dar Liberia a castigat. Acesta este momentul elegantei in infrangerii", a declarat Weah, fost fotbalist ales in 2017, intr-un discurs la radioul public.

Weah ade Aur in 1995.

"Rezultatele anuntate in aceasta seara, desi nu sunt finale, indica faptul ca Boakai are un avans pe care nu il putem recupera. Am…