Stiri pe aceeasi tema

- George Parașteac, un tanar in varsta de doar 23 de ani, a fost spulberat de o mașina imediat dupa intrarea in noul an.Barbatul se pregatea sa deschida o șampanie și sa aprinda artificii in fața unui bar din Liteni, județul Suceava, unde petrecea Revelionul cu niște prieteni, cand o mașina condusa de…

- Totul s-a intamplat in jurul orei 03:00, in noaptea dintre 27 și 28 decembrie, pe drumul 26, din Pachino (provincia Siracusa), iar la volan se afla baiatul in varsta de 20 de ani. Cei trei se intorceau de la Rosolini, echipa la care Antonio Malandrino era legitimat. Ceilalți doi prieteni ai…

- Accident mortal in Ajun de Craciun, in Botosani. Un barbat de 37 de ani a murit dupa ce a fost spulberat de o masina. Un barbat de 37 de ani a fost accidentat mortal in seara zilei de marți in apropiere de intrarea in oraș, scrie monitorulbt.ro. Accidentul a avut loc pe strada Doboșari, intre ANL [...]

- Un tanar de 25 de ani a murit, iar altul de 24 de ani a fost ranit grav, miercuri, dupa ce mașina in care erau a ieșit de pe o șosea, la Putna, județul Suceava, și a intrat in gardul unei case.Potrivit reprezentanților ISU Suceava, mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe șosea…

- Un tanar a murit si doi barbati au fost raniti, duminica, pe DN 72A, in apropierea localitatii dambovitene Voinesti, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cal lasat nesupravegheat si apoi s-a rasturnat.

- Un tanar a murit, duminica dimineata, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cal pe DN 72A, in afara localitatii Voinesti, informeaza IPJ Dambovita.

- Un tanar a murit și doi barbați au fost raniți, duminica, pe DN 72A, in apropierea localitații Voinești din județul Dambovița, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cal lasat nesupravegheat și apoi s-a rasturnat.Potrivit ISU Dambovița, accidentul s-a produs duminica dimineața, pe DN 72A,…

- Evenimentul rutier s-a produs la intrarea pe DN 25, pe fondul neacordarii de prioritate. Un sofer a intrat in intersectie de pe un drum secundar, masina condusa de acesta fiind spulberata de un autotren care circula regulamentar.