- Membrii echipei naționale de fotbal devin cetațeni de onoare. Este decizia primarilor de la sectoarele 4 și 5. Cei doi edili afirma ca vor sa iși manifeste in acest fel aprecierea pentru performanțele lor sportive, potrivit stiripesurse.ro. Cristian Popescu Piedone și Daniel Baluța i-au numit cetațeni…

- Alina Gorghiu a vorbit despre legatura stransa dintre Romania și Marea Britanie. Ministrul Justiției a evidențiat parteneriatele dintre cele doua state și subiectele pe care le-a dezbatut recent cu noul Ambasador al Regatului Unit la București, Giles Matthew Portman. Alina Gorghiu, despre relația Romaniei…

- Suntem in a cincea zi dupa alegerile locale, iar primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , cere in continuare renumarare si lanseaza acuzații. „Am facut plangere penala impotriva membrilor Biroului Electoral Sector 1 pentru abuz in serviciu și falsificare a documentelor și evidențelor electorale. Avem…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a calificat situatia de la Biroul electoral al Sectorului 1 ca fiind „extrem de grava” si a spus ca pare ca cineva vrea sa-i aduca pe oamenii aflati acolo „la exasperare”, adaugand ca actualul edil trebuie sa se impace cu ideea ca a pierdut alegerile. „Oamenii imi spuneau,…

- Locuile de parcare reprezinta o adevarata problem, mai ales in București, unde sunt milioane de autoturisme. In aceste condiții, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a venit cu o propunere inedita. Locurile de parcare ar putea fi vandute sau inchiriate la mica publicitate. Este propunerea cu care a venit…

- „Cert, nu este un mare succes al coaliției. Prefer sa nu comentez deciziile coaliției in materie de ales candidați și felul in care se vor poziționa. Discuțiile s-au purtat ieri și azi-noapte, nu am fost acolo. Am aflat rezultatele. Aceasta soluție de candidați separați pe București sa nu duca la lupte…

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a facut, marți, un apel catre Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorul 5 și candidat la Primaria Capitalei, sa renunțe la orgolii și sa se așeze la masa discuțiilor pentru a face "ce este cel mai bine pentru București", informeaza Agerpres, citat de…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, contracandidatul sau la alegerile pentru PMB din acest an: „nicusoare, AI DOUA STRAZI DE PAMANT ȘI PIATRA DE RAU IN MIEZUL ORAȘULUI!…Rușine sa-și fie!” Piedone, primcipalul favorit la Primaria Capitalei,…