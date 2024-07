George Tuță cere o comisie de tranziție în Sectorul 1 (Video) George Tuța, primarul ales al Sectorului 1, a cerut inființarea unei comisii de tranziție pana la preluarea mandatului. Aceasta e necesara pentru continuitatea unor proiecte esențiale pentru comunitate, precum transportul și școlile, toate la standarde europene. George Tuța a cerut inființarea unei comisii de tranziție, care sa asigure o activitate edilitara normala in Sectorul 1, […] The post George Tuța cere o comisie de tranziție in Sectorul 1 (Video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

