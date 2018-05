Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la un eveniment organizat de Consiliul European pentru Relatiile Externe in Paris, Soros a descris Brexitul ca un exemplu de „dezintegrare teritoriala". „Pagubele se simt acum cand Uniunea Europeana se afla intr-o criza existentiala, dar atentia sa este distrasa catre negocierea unui acord de…

- Premierul albanez, Edi Rama, a catalogat marti drept 'vitala' pentru Balcani si pentru Europa aderarea tarii sale la Uniunea Europeana, un factor de 'pace' si de 'stabilitate' intr-o regiune care 'nu vrea' sa vada din nou spectrul razboiului, informeaza AFP. 'Este…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…

- Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar nu Europa si ramane un prieten al Romaniei si al Europei, a declarat, sambata, ambasadorul britanic la Bucuresti, Paul Brummell. El a subliniat ca Marea Britanie este o tara minunata iar cifrele demonstreaza ca tot mai multi romani o viziteaza ca turisti,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, in primul discurs pe care l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European (PE) la Strasbourg, sa se creeze un ”program european” privind finantarea colectivitatilor care primesc refugiati, in vederea depasirii ”dezbaterii otravite”…

- Intr-un interviu in care vorbește despre reformarea Uniunii Europene, Macron deplange situația din țarile estul continentului și raspandirea regimurilor iliberale. Președintele Franței vorbește și despre situația din Romania spunand ca apreciaza eforturile facute de președintele Iohannis in apararea…