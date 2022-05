Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca "interventia" Rusiei in Ucraina a fost necesara, pentru ca Occidentul "se pregatea sa ne invadeze pamantul, inclusiv Crimeea", informeaza Reuters.

Donald Trump a facut speculații afirmand ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea duce la un al treilea razboi mondial, el criticandu-l totodata pe Joe Biden pentru felul in care riposteaza in fața agresiunii lui Vladimir Putin, potrivit The Independent, citat de Rador.

Conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, a transmis vineri Kremlinul, informeaza Reuters.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, luni, ca tarile europene nu vor intra direct in conflictul din Ucraina, deoarece un razboi cu Rusia ar "ar fi un razboi mondial, cu o putere ce detine arma nucleara", informeaza lefigaro.fr.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca acțiunile președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina pot fi calificate drept crime de razboi, anunța Mediafax.

Guvernul Ucrainei solicita voluntari din mediul hackerilor pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni de spionaj cibernetic impotriva trupelor rusești, potrivit a doua persoane implicate in proiect, citate de Reuters, scrie Mediafax.