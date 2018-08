George Soros: Fundaţia Open Society îşi încheie activitatea Decizia vine ca urmare a ostilitatii crescande cu care se confrunta de peste un an, relateaza AFP. Activitatile sale vor fi relocate de la Budapesta la Berlin. 'Inca mai sunt cativa colegi la birou, dar vom inchide totul pe 31 august', a declarat Daniel Makonnen, purtatorul de cuvant al OSF. 'Biroul din Berlin se va ocupa de Ungaria', a mai spus el. Directoarea sa, Katalin Koncz E., a acordat un ultim interviu joi saptamanalului '168ora': 'Ma simt rau, trebuie sa pun capat unei activitati de 25 de ani si sa privesc cum o institutie, careia i-am dedicat viata, devine un desert, toata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

