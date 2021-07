Stiri pe aceeasi tema

- Doua accident rutiere s-au produs in interval de nici 30 de minute pe drumul național 1 C Baia Mare – Satu Mare. Primul eveniment rutier a avut loc intre Ilba și Cicirlau. Doua mașin s-au ciocnit, una dintre acestea ieșind in decor. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului Județean de…

- In contextul Campaniei de promovare a integritații „M.A.I. etic, M.A.I. integru!”, in perioada 19 – 23 iulie 2021, polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Maramureș au desfașurat activitați preventive la nivelul I.T.P.F. Sighet – Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizati prin Apel 112, de catre un barbat din aceeași localitate, cu privire la faptul ca fiul acestuia, un tanar de 31 de ani, a provocat scandal in familie, iar ulterior s-a incuiat singur in locuinta si nu comunica. La fata locului…

- Accident spectaculos pe un drum național din Bistrița-Nasaud. O familie s-a trezit cu o mașina rasturnata langa fereastra dormitorului. Asta dupa ce un șofer de 64 de ani a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a distrus doua mașini parcate și un gard. In aceasta dimineața, polițiștii…

- Coronavirus Romania, bilanț 7 iunie. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.078.863 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.042.898 de pacienți au fost declarați vindecați. Bilanțul oficial de luni, 7 iunie Pana duminica, 6 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- In dimineața zilei de 27 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au depistat pe raza municipiului Targu Mureș, un barbat de 36 de ani, din județul Neamț, care a efectuat, contra cost, transport de persoane, cu un autoturism, fara a deține documente legale in…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat un barbat, de 36 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca la data de 15 mai a.c., cel in cauza, in timp ce se afla…

- La data de 6 mai a.c., politisti ai Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in municipiul Targu Mures, la locuintele a doi barbati, de 35 si 39 de ani, banuiti de comiterea unei tentative la infracțiunea de furt calificat.…