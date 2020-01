Stiri pe aceeasi tema

- George Soros pune la bataie 1 mld. dolari pentru lupta impotriva impotriva incalzirii globale și a "dictatorilor" ca Donald Trump și Xi Jinping Miliardarul american George Soros a anuntat ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza…

- Cu o zi inainte de Sarbatoarea Micii Uniri, evolutia perechii euro/leu a fost foarte calma, insa dolarul si francul elvetian au crescut mai consistent. Dupa scaderea de miercuri la 4,7786 lei cursul euro a revenit joi la 4,7790 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au rezumat la culoarul 4,778…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat miercuri compania Apple sa "ajute" politia sa obtina acces la date din telefoanele sale, in cazul in care este necesar, relansand conflictul dintre administratia sa si gigantul IT, relateaza AFP. "Apple trebuie sa ne ajute. Tin foarte mult la acest lucru.…

- In trei ani de presedintie, Donald Trump s-a ocupat de crearea virusului in scopul de a-l controla si a reaparea ca vindecator. Miza sa este scrutinul prezidential din noiembrie anul acesta, cand va candida pentru al doilea mandat la Casa Alba.

- Donald Trump se va intalni cu prilejul deplasarii sale la forumul de la Davos cu omologul sau irakian Barham Saleh, precum si cu presedintele Kurdistanului irakian Nechirvan Barzani, intr-un moment in care prezenta militara americana in Irak este pusa sub semnul intrebarii de Bagdad, relateaza luni…

- Presedintele american Donald Trump participa la sfarsitul lui ianuarie la Forumul Economic de la Davos (WEF), prevazut in Alpii elvetieni in perioada 21-22 ianuarie, dupa ce anul trecut si-a anulat participarea in ultimul moment din cauza unui ”shutdown” care a paralizat administratia americana, relateaza…

- Moartea unui general iranian, adulat in Islam și pus pe lista intelligence ”most wanted” in Occident, face franjuri echilibrul fragil de securitate internaționala, in primele zile ale lui 2020 - anul mizelor ridicate, militare și politice, pe mapamond. Un terorist doborat tarziu declanșeaza devreme…

- Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca este într-o "pozitie foarte buna" înaintea procesului din Senat privind demiterea, afirmând ca politicienii democrati l-au tratat "foarte incorect", dar va fi sustinut de liderii republicani, informeaza Mediafax…