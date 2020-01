Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP. "Supravietuirea societatilor deschise este amenintata si ne confruntam cu o criza si mai mare: schimbarea climatica" a spus el in cursul unui dineu pe care il ofera in fiecare an in marja Forumului economic mondial de la Davos. El a calificat acest proiect (Open Society University Network) ca fiind "cel mai important din viata sa", explicand ca toate…