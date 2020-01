Stiri pe aceeasi tema

- George Soros a anuntat ca va investi 1 miliard de dolari pentru a finanta o noua retea globala de universitati, conceputa special pentru a promova valorile liberale si viziunea sa asupra unei societati deschise, informeaza The Guardian, preluat de Mediafax . Numindu-l „cel mai important si mai durabil…

- Cu o zi inainte de Sarbatoarea Micii Uniri, evolutia perechii euro/leu a fost foarte calma, insa dolarul si francul elvetian au crescut mai consistent. Dupa scaderea de miercuri la 4,7786 lei cursul euro a revenit joi la 4,7790 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au rezumat la culoarul 4,778…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, i-a recomandat activistei de mediu Greta Thunberg sa mearga la facultate și sa studieze economie înainte sa recomande Statelor Unite sa puna capat investițiilor în exploatarea combustibililor fosili, relateaza CNBC și Guardian, preluate…

- Donald Trump a adoptat insa un ton mai consensual pentru a anunta de la Davos ca Statele Unite sunt pregatite sa discute despre o reforma "foarte spectaculoasa" a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC). OMC este foarte criticata de Statele Unite, care-i reproseaza ca trateaza prea bine puterile emergente,…

- Donald Trump i-a adus miercuri un omagiu "geniului" Elon Musk, creatorul masinilor electrice Tesla si al companiei spatiale SpaceX, intr-un interviu in care presedintele american cere sa fie aparati marii investitori din istorie, relateaza AFP. "El este bun la rachete, de fapt. Nu am mai…

- Joi s-au jucat meciuri doar in grupele A si D la Campionatul Mondial din Japonia. Romania, aflata pe locul 4 in grupa C, va disputa vineri ultima partida, cu Ungaria, si este obligata sa castige pentru a se califica in grupele principale, potrivit news.ro.Rezultatele de joi sunt: Cuba – Slovenia…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti, la Londra, perspectiva unui nou acord de neproliferare nucleara cu Rusia in urma incetarii aplicarii Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), ce data din perioada sovietica, transmite dpa. Aflat la Londra pentru Summitul NATO, Trump a…

- Emisarul special american pentru pace in Afganistan, Zalmay Khalilzad, a purtat timp de un an negocieri cu talibanii si era asteptat un acord in baza caruia SUA urmau sa-si retraga trupele din Afganistan si sa puna capat celui mai indelungat conflict militar din istoria lor, scrie Agerpres. Insa…