Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Cristian Diaconescu, l-a invitat pe liderul AUR, George Simion, la sedinta Colegiului National al PMP, unde copresedintele AUR a propus o alianta sau o fuziune a celor doua partide, relateaza G4media. Simion le-ar fi promis liderilor PMP ca o sa-i ajute sa faca un grup parlamentar.

- In vreme ce multa lume discuta de o fuziune cu liberalii, repezentanții Partidului Mișcarea Populara par sa fi gasit soluția implicarii active in viața parlamentara cu sprijinul Alianței pentru Unirea Romanilor. Joi seara, președintele PMP, Cristian Diaconescu (ce ar urma sa fie schimbat din funcție…

- Mutare surprinzatoare pe scena politica. Cu 2 zile inaintea Congresului PMP, liderul PMP Cristian Diaconescu le-a prezentat șefilor de filiale, intr-o ședința online, propunerea ca formațiunea sa faca o fuziune sau o alianța cu AUR. Intr-o intervenție in ședința, copreședintele AUR George Simion le-a…

- „In PMP nu exista tabere. Noi am luat o decizie in urma cu un an de a ne valida un lider pe care-l credeam cu toții altfel. Astazi, fiecare membru al partidului nostru a putut vedea un lider gol, lipsit de discernamant. Care intr-un moment de criza, in loc sa incerce sa uneasca partidul, a incercat…

- Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca…

- Liderul PMP, Cristian Diaconescu, l-a invitat, joi seara, pe liderul AUR, George Simion, la o ședința cu lideri de filiale, organizata online pe Zoom. Simion le-a promis celor de la PMP ca o sa-i ajute sa faca un grup parlamentar, potrivit unei inregistrari obținute de G4Media.ro. Oferta are loc…

- Conducerea USR se afla intr-un conflict deschis cu Alianta pentru Unirea Romanilor, dupa ce George Simion si mai multi sustinatori ai Aliantei au mers in sediul primariei pentru a-i cere socoteala lui Dominic Fritz. Din partea USR au reactionat lideri ca Dacian Ciolos, Dan Barna si Cristian Ghinea,…

- „Așa-numitele „masuri de relaxare” nu rezolva, in esența, nimic, pentru ca, in continuare, se insista cu restrangerea drepturilor și libertaților cetațenești și segregarea pe criterii sanitare. Romanii din țara, nevaccinați, nu vor putea nici acum sa intre in centrele comerciale, in restaurante sau…