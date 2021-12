Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion sustine ca nu intentioneaza sa-si depuna mandatul pentru postul de la Cotroceni, dar nu exclude aceasta varianta daca i se cere. Prezent la Romania TV, Victor Ponta a declarat ca il vede in turul al doilea al alegerilor: „PSD are 2-3 candidati, la PNL Ciuca,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva continua sa-si mareasca avantajul fata de Jair Bolsonaro si a primit suficiente intentii de vot pentru a fi ales din primul tur al alegerilor din 2022, potrivit unui sondaj publicat joi, noteaza AFP. Potrivit acestui sondaj de opinie realizat…

- Teodor Melescanu, fost director al Serviciului de Informatii Externe, sustine ca l-a avertizat pe Victor Ponta, in anul 2014, ca nu poate castiga alegerile prezidentiale deoarece „lucrurile stau altfel”.

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, 1 noiembrie, la Digi24 , ca USR nu susține demersul AUR pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. „Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele pe care le traversam deja”, a spus Cioloș. „Suspendarea președintelui acum nu e…

- Ludovic Orban urmeaza sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputaților RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, urmeaza sa demisioneze miercuri la prânz de la conducerea Camerei Deputaților, dupa mai puțin de un an de la alegerea în aceasta…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a obținut o victorie surprinzatoare in alegerile interne din USR PLUS. Deși PLUS era un partid mult mai mic decat USR, Cioloș a reușit sa caștige președinția partidului format in urma fuziunii, cu 50.9% din voturi. Dacian Cioloș și Dan Barna s-au confruntat…

- Momentul adevarului in USR PLUS: Cioloș sau Barna? Alegerile pentru desemnarea noului președinte se incheie vineri seara Viitorul președinte al USR PLUS va fi ales intre Dacian Ciolos si Dan Barna. In cadrul primului tur si-au exprimat optiunea online, prin intermediul unei platforme securizate, 32.815…