- Sociologul Gelu Duminica spune ca liderul AUR George Simion ar fi fost arestat pe loc, in alt context, pentru modul in care s-a purtat cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Liderul AUR a descins astazi la Ministerul Energiei, acolo unde Virgil Popescu ar fi trebuit sa susțina o conferința de presa.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, n-a mai venit la conferința de presa pe care o anunțase la sediul ministerului, pentru ca acolo il aștepta deputatul George Simion, liderul AUR. UPDATE 13,20 Liderul AUR, George Simion, a ieșit din sediul Ministerului Energiei. El s-a oprit la poarta, in exteriorul…

