- Copreședintele AUR, George Simion, a vorbit, miercuri seara, la Romania TV, despre posibilitatea ca parlamentarii partidului sa nu participe la prima ședința a noului Parlament, dar și despre eventuale dezertari ale celor aleși pe listele surprizei de la alegerile parlamentare. "S-ar putea…

- Partidul Social-Democrat ironizeaza rezultatele negocierilor avute de PNL, USRPLUS și UMDR și spune ca „fumul alb anunțat era de fapt de la trabucurile pufaite”. Reacția vine dupa ce Dragoș Pislaru (USRPLUS) anunța sambata: Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coaliției. „Se…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza ALEGERILOR PARLAMENTARE 2020, atat in țara, cat și in diaspora. Formațiunea a trecut pragul electoral și a intrat in Parlamentul Romaniei. Un scor neașteptat a obținut și in municipiul Dej. La nivel național , AUR a obținut 535.828 voturi (9.08%)…

- George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), noul partid care a intrat in Parlament, susține ca va declanșa procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca cei de la PSD nu vor face asta.Simion l-a criticat pe șeful statului pentru ca s-ar fi implicat politic in campania…

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), formațiunea nou intrata in Parlament, a declarat ca va iniția partidul sau suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca PSD nu va face acest demers. George Simion, copreședinte AUR, se declara revoltat de intenția lui Klaus Iohannis de a-și numi…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Liderii PMP considera ca problema pensiilor speciale poate fi ușor rezolvata printr-o lege și nu prin demisii teatrale din Parlament. Prin vocea Ioanei Constantin, secretar executiv al partidului și candidat pentru un mandat in Camera Deputaților, PMP susține ca manevra PSD de condiționare a intrunirii…

- ​Liderul USR, Dan Barna, a facut apel la șefii partidelor parlamentare sa-și trimita senatorii sa voteze inițiativa „Fara penali” care se afla pe ordinea de zi a Camerei superioare. Daca va primi unda verde, referendumul pentru revizuirea Constituției în acest sens ar putea avea loc…