Stiri pe aceeasi tema

- Damen Holding B.V. (Damen), un actor strategic in industria construcțiilor navale din Romania, investitor in cele mai mari șantiere navale din țara (Galați și Mangalia) și operator al celei mai mari companii de proiectare navala din Romania, revine cu pre

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, susține ca structurile de forța pregatesc o operațiune de amploare in Romania. Ar fi vizați acei oameni care fac postari platite pe internet.„Vor urma arestari, in Romania, in lumea trolilor? Din ce am aflat, se pare ca la nivelul ministerului de interne…

- Ca AUR ar avea orientari pro Moscova nu mai e o acuzație noua pentru mediul politic din Romania. Rand pe rand, politicienii din partide rivale AUR ii acuza pe George Simion și pe oamenii sai ca ar face jocurile Rusiei. De la acuzații la demonstrații cu dovezi palpabile e insa cale lunga. CITESTE SI…

- Noul ministru al Economiei, Radu Oprea, a vorbit duminica seara, in exclusivitate, Romania TV, despre cum se va aplica ieftinierea prețurilor de baza in hipermarketuri.Radu Oprea a subliniat ca marile lanțuri comerciale din Romania au intocmit o lista a produselor de baza al caror preț cred ca ar…

- Dupa ciclonul mediteranean care a facut prapad in Romania vom avea de indurat caldura sufocanta. Meteorologii anunța, de la mijlocul saptamaniui, temperaturi in pragul caniculei, și un disconfort accentuat din cauza umezelii ridicate.

- „Unicornul” suedez Klarna, un exponent al curentului BNPL - buy now, pay later (cumperi acum, platești mai tarziu), a anunțat, miercuri, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, ca intra in Romania cu serviciul sau de cumparaturi cu plata in rate fara dobanda „Pay in 3” și aplicația mobila de shopping,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, amanarea aplicarii Planului Național pentru Combaterea Cancerului. Ministerul Sanatații trebuia sa publice pana in iunie normele de aplicare a planului adoptat prin lege promulgata in noiembrie anul trecut. Alexandru Rafila a lansat insa, miercuri,…

- A trecut mai bine de un an si jumatate de cand ministrul Muncii sustine ca lucreaza la noul sistem de pensii. Pana acum insa, ministrul nu a livrat nimic concret. Doar vorbe si promisiuni de mai bine. A trecut mai bine de un an si jumatate de cand ministrul Muncii sustine ca lucreaza la noul sistem…