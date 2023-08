Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare s-au pus de acord, in sedinta de miercuri, asupra reducerii posturilor libere dar bugetate din sistemul de stat. Masura ar urma sa se aplice printr-o Ordonanta de urgenta, de la 1 august si ar viza aproximativ 200.000 de posturi. Potrivit surselor, aceasta masura ar…

- Executivul aproba vineri ordonanța de urgența ce introduce mecanismul prin care se stopeaza creșterea prețurilor la alimentele de baza. „Este prima ținta importanta enunțata și asumata de acest Guvern”, spune Marcel Ciolacu.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, alaturi de miniștrii propuși de PSD, precum și ceilalți membri ai noului Guvern au primit votul de incredere al majoritații deputaților și senatorilor din Parlamentul Romaniei! Sub noul Guvern condus de Marcel Ciolacu, sprijinul ferm pentru oameni, crearea de locuri…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va propune ca UDMR sa preia Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene, in guvernul care fi condus de premierul Ciolacu. Liderul PSD a precizat, la data de 11 iunie, ca va inainta aceasta propunere in intalnirea pe care-o va avea, in seara aceleiași…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat in debutul Sedintei de Guvern ca astazi va fi pusa in transparenta o noua ordonanta de urgenta cu masuri pentru personalul din educatie.Primul ministru a mentionat ca aceste masuri au fost agreate impreuna cu reprezentantii sindicatelor.La ora 09,00 am avut o noua intalnire…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat marți, intrebat daca Virgil Popescu se va regasi in viitorul Guvern, ca va face anunțul dupa decizia PNL, precizand totodata faptul ca de obicei nu-și schimba parerile.„Va voi anunța dupa decizia PNL. De obicei nu-mi schimb parerile”, a spus Ciolacu.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost asteptat sambata, 6 mai, in fata sediului filialei PSD Iași, de mai multe persoane in varsta care i-au cerut sa nu voteze o serie de initiative legislative si sa se opuna introducerii portofelului digital.„Poporul roman nu vrea sa dati legi impotriva poporului…