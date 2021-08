Co-președintele AUR, George Simion, a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Suceava ca locuitorii județului au fost incorect acuzați pentru faptul ca nu vor sa se vaccineze. „Acum vedem unele masuri care impun obligativitatea vaccinarii. Faptul ca nu au voie sa intri in anumite locații in situația in care nu ești vaccinat, […] The post George Simion: Sucevenii au fost incorect acuzați pentru faptul ca nu vor sa se vaccineze first appeared on Suceava News Online .