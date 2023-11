Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR a facut acest gest pentru a protesta impotriva limitarii sumei cash pentru o singura operațiune."In mod normal ar fi trebuit, in numele sutelor de mii de firme afectate, sa aruncam cu hartia asta igienica in dumneavoastra. Ințeleg ca in asta constau masurile fiscale. Ați eliminat plata…

- Partidul AUR critica dur Guvernul condus de Marcel Ciolacu pentru propunerea de a limita la 1.000 de lei tranzacțiile in numerar intre doua persoane juridice. Liderul formațiunii, George Simion, a transmis ca se va opune acestui lucru prin toate mijloacele de care dispune in Parlament. Președintele…

- Noile masuri fiscale pregatite de Guvern prevad, printre altele, impozitarea cu 70% a averilor ilicite, taxarea suplimentara a profitul bancilor, precum și impozitarea companiilor mari, cu 1% pe cifra de afaceri. Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament pe pachetul de masuri fiscale, dupa luni…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 12 - 22 septembrie 2023. Potrivit cercetarii sociologice, intenția de vot la nivel național nu se prezinta radical diferita fața de precedentul sondaj-omnibus, din iulie 2023, dar apar cateva…

- Scandal de proportii la Senat intre liderul AUR, George Simion, și fosta sa colega de partid, Diana Șoșoaca. Conflictul a izbucnit cand George Simion a intrat in plen sa stranga semnaturi pentru depunerea moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Ciolacu, odata cu asumarea

- Scandal-monstru in Senatul Romaniei miercuri intre senatoarea Diana Șoșoaca și George Simion. Liderul AUR a venit sa stranga semnaturi pentru moțiunea lui Alexandru Rafila, moment in care Diana Șoșoaca a intervenit, cerandu-i sa paraseasca sala.„Nu vrem susținatori de violatori in sala. Este inacceptabil…

- Toni Grebla, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat, pentru agenția News.ro, ca institutia a demarat, incepand cu 1 seprembrie, un control la AUR, demersul vizand, printre altele, legalitatea cheltuirii banilor din subvenția de la stat. George Simion da vina pe USR și pe ONG-uri…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, fratele geaman al ambasadorului Romaniei la Washington, critica dur intalnirea dintre ambasadorului Israelului la București și deputatul George Simion, președintele AUR. Muraru il acuza pe diplomat ca „legitimeaza o formațiune extremista, xenofoba, antisemita, de factura…