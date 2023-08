Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan și Adela Popescu au implinit 8 ani de casnicie. Cei doi sunt impreuna de 14 ani și spun ca se iubesc la fel de mult ca in prima zi și ca incearca, pe cat posibil, sa se imparta intre viața de familie și cea profesionala.

- Ziarul proguvernamental Israel Hayom a publicat un interviu cu liderul AUR, George Simion, cu titlul: „Memoria Holocaustului nu face parte din jocul politic: Un politicianul roman de dreapta, de 36 de ani, face valuri”. „George Simion este unul dintre cele mai cunoscute nume din politica romaneasca…

- Catalina și Vlad de la Mireasa au aniversat o luna de cand s-au casatorit civil, in finala Mireasa. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata de cand au decis sa formeze o familie, așa ca, fosta concurenta i-a facut o declarație de dragoste soțului ei.

- Dima și Sabrina sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au cunoscut, iar cei doi au ales sa faca pasul cel mare in afara competiției. Foștii concurenți de la Mireasa s-au casatorit la inceputul lunii iulie, iar astazi este o zi speciala, caci au sarbatorit șase luni de relație.

- Tudor și Anamaria Ionescu s-au casatorit in anul 2015, dupa 11 ani de relație. Deși sunt prezențe frecvente in lumina reflectoarelor, cei doi și-au trait povestea de dragoste in mare discreție. Acești au impreuna o fiica, pe nume Ilinca, in varsta de 5 ani.

- In urma nunții fastuoase a liderului AUR George Simion cu Ilinca, eveniment public ce a avut loc in toamna anului trecut și la care au participat mii de persoane, mirii s-au ales cu 400.000 de euro, drept cadou. Suma pe care deputatul a trecut-o in ultima declarație de avere publicata saptamana trecuta…

- Pe 3 iunie, Roxana Dobre și-a sarbatorit ziua de naștere, iar surprizele s-au ținut lanț pentru soția lui Florin Salam. Artistul nu a ezitat sa iși impresioneze partenera in miez de noapte cu un buchet de trandafiri și cu un bolid de lux, iar pe seara, cei doi au petrecut alaturi de cei dragi.