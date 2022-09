Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii de la putere și din opoziție au strigat unii la altii, marți, intr-o disputa despre creșterea salariilor demnitarilor, la comisiile reunite de munca si de buget ale Camerei Deputatilor. Dupa ce PSD a propus ca doar salariile aleșilor locali sa creasca, liderul AUR George Simion i-a acuzat…

- Comisiile reunite de munca si buget finante din Camera Deputaților au votat marti, 27 septembrie, renuntarea la majorarea salariilor demnitarilor, dupa aproape o ora de discutii aprinse. Raportul, care modifica forma adoptata in Senat, trebuie votat in plen.Cu 25 de voturi pentru si 12 impotriva, deputații…

