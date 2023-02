Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara Romania, de la Prima News TV, ca eurodeputatul Cristian Terhes va conduce lista AUR la europarlamentarele din 2024. Ca sa conducem Romania, avem nevoie ca cele doua partide care reprezinta sistemul, PSD si PNL, la urmatoarele alegeri…

- Liderul AUR, George Simion a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara Romania de la Prima News TV, ca au strans 7 milioane de euro in conturile partidului, din subventia de la stat si ca au vrut sa construiasca un spital, dar li s-a spus ca nu este legal, astfel ca vor lansa o caravana medicala,…

- Liderul PSD George Simion a declarat, marti, in emisiunea Proiect de Tara Romania de la Prima News TV, despre o candidatura la prezidentiale, ca mai demult excludea dar acum nu exclude in totalitate, pentru ca nu stie in ce formula se va candida in 2024, daca vor intra in cursa presedintii partidelor…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat, marti, in emisiunea Proiect de Tara Romania de la Prima News TV, despre o candidatura la prezidentiale, ca mai demult excludea aceasta varianta, dar acum nu exclude in totalitate, pentru ca nu stie in ce formua se va candida in 2024, daca vor intra in cursa…

- Eugen Teodorovici, fost ministru PSD de Finante in guvernul condus de Viorica Dancila, a declarat luni seara, 6 februarie, la Aleph News , ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024. „Nu e o aroganta si o lipsa de modestie, e un crez puternic”, a spus Teodorovici. „Niciodata nu m-am gandit sa…

- Președintele AUR George Simion a confirmat recent ca a facut un transfer politic controversat, dar cu oarece notorietate, mizand pe faptul ca el va avea o mai mare vizibilitate. „M-am inscris in AUR pentru ca mi-a ajuns!” Ioana- Ramona Bruynseels, fosta candidata din 2019 la alegerile prezidențiale…

- Eugen Orlando Teodorovici, unul dintre miniștrii garantați și susținuți de Ponta și Dragnea, este disperat sa revina in politica pe cai mari. In ultima perioada, Eugen Teodorovici este mai tot timpul pe sticla televizoarelor dandu-și cu parerea de totul sau despre nimic. Prezența acestuia nu este deloc…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD susține ca PSD are un scor foarte bun in sondaje, undeva la 35 – 40%. Iar, in ceea ce privește alegerile prezidențiale, Dincu crede ca, in opinia sa, liderul partidului, Marcel Ciolacu , ar fi cel mai bun candidat al formațiunii la alegerile prezidențiale.…