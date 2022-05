Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor va actiona pentru blocarea, la Senat, a unei intiative legislative a parlamentarilor UDMR privind restrictionarea transhumantei, care ar face "mai mult rau decat se facea pe vremea comunismului", a declarat miercuri deputatul George Simion, presedintele AUR. Fii…

- Presedintele AUR, George Simion il ameninta pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU , Raed Arafat, pe Facebook, intr un comentariu facut la o postare a acestuia.George Simion il numeste "mafiot" pe secretarul de stat si spune ca nu il vede "mai mult de o luna in functie, chiar daca toti…

- Atmosfera de scandal mocnit care persista in interiorul AUR, la nivel național, a luat amploare in județului Alba, unde deputatul Daniel Gheorge Rusu decis sa paraseasca formațiunea politica. Filiala județeana Alba a partidului Alianța pentru Unirea Romanilor intra intr-un proces de reconstituire,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din funcția de ministru al Energiei, dupa ce prețul carburanților a ajuns la 9 lei. „Dupa o liberalizare a prețurilor la energie care a dus la creșterea tuturor prețurilor din economie – generand nu doar o criza economica, ci…

- George Simion a devenit liderul Alianța pentru Unirea Romanilor, in urma Congresului extraordinar care a avut loc duminica. Reuniunea n-a avut, practic, nicio miza, chiar contracandidatul lui Simion recunoscand ca s-a inscris in cursa doar pentru a fi “democrație in partid”, potrivit Realitatea Plus.…

- Alianta pentru Unirea Romanilor AUR l a votat, duminica, 27 martie, in cadrul Congresului extraordinar pentru alegerea noii conduceri, pe Geeorge Simion pentru functia de presedinte unic al formatiunii.La congres au participat 867 de delegati cu drept de vot. Impotriva lui George Simion a candidat deputatul…