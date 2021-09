Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL vor lipsi de la prezentarea moțiunii in plenul reunit al Parlamentului. Liberalii incearca astfel sa boicoteze citirea moțiunii de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu. Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca parlamentarii PNL vor fi mandatati sa nu participe…

- Liderul PNL face front comun cu USR PLUS și AUR in privința moțiunii de cenzura inițiata impotriva Guvernului Cițu. Ludovic Orban a fost surprins marți, in plen, in timp ce discuta atat cu șeful deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, cat și cu președintele AUR, George Simion. Marți,…

- Președintele Klaus Iohannis a primit sute de comentarii negative la postarea de pe Facebook in care a criticat dur USR PLUS pentru moțiunea de cenzura depusa impreuna cu AUR . Unul dintre cei care au reacționat ironic a fost chiar George Simion, copreședintele Alianței pentru Uniunea Romanilor, a sesizat…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu atunci cand se vor aduna cele 234 de voturi pentru ca aceasta sa treaca, a declarat presedintele partidului, Marcel Ciolacu, luni, 30 august, dupa ședința Consiliului Politic Național. Acesta a precizat ca Opoziția mai are nevoie de…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in sedinta comuna, marti, de la ora 14.00, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Romania esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Citu".

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului de miercuri in care trebuiau numiti directorii interimari ai Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune a fost suspendat din lipsa de cvorum. Presedinta Senatului Anca Dragu a anuntat ca ”Birourile permanente ale Parlamentului…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea plen reunit miercuri, de la ora 14.00, unde va fi citita motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Citu, intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”.

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea plen reunit miercuri, de la ora 14.00, unde va fi citita motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Citu, intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”.