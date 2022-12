George Simion s-a dus la ministerul Energiei, unde ministrul Virgil Popescu programase o conferința de presa privind controversata taxa pe soare. Liderul AUR a ținut un scurt discurs in sala de conferințe, in locul ministrului, care nu a mai ieșit din birou. Simion s-a dus chiar la ușa cabinetului demnitarului, incercand sa intre peste el. […] The post George Simion s-a dus peste Virgil Popescu, la conferința de presa a ministrului Energiei: „Nu ii facem nimic, sa iasa din birou, de unde s-a ascuns!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .