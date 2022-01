Stiri pe aceeasi tema

- Politistii s au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, 14 ianuarie, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza…

- Inspectoralul de Politie al Judetului Timis anunta, vineri, ca a deschis dosar penal, dupa ce un grup de membri si simpatizanti ai AUR, alaturi de liderul partidului, George Simion, au patruns in sediul Primariei Timisoara. Aceștia au scandat lozinci si au cerut audienta la primarul Dominic Fritz. Edilul…

- Politistii au deschis un dosar penal, dupa ce au fost sesizati ca, pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara, au fost desenate doua svastici. In urma verificarilor au fost duse la audieri cinci persoane, un adolescent de 15 ani fiind cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca vor fi introduse o serie de masuri pentru reducerea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale din TVA, urmand a fi reincriminata fapta constand in retinerea si neplata impozitelor si contributiilor, cu retinere la sursa, in cazul angajatorilor…

- Explozia produsa vineri dimineața intr-o pensiune din Cluj-Napoca, soldata cu un mort si doi raniti, este anchetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj. “In data de 10.12.2021, in jurul orelor 07:00, a avut loc o explozie la un imobil din Cluj-Napoca, cu consecinta decesului unei persoanei, ranirea…

- Parchetul Valcea a anunțat, sambata, ca a deschis dosar penal pentru abuz in serviciu si supunere la rele tratamente in cazul unui tinere cu handicap grav de la Centrul de Ingrijiri si Asistenta Zatreni, care timp de patru luni ar fi fost tinuta cu un picior rupt fara sa primeasca ingrijiri medicale.…

- Locuința lui Gigi Becali de pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala a fost vandalizata, in noaptea de duminica spre luni. Persoane necunoscute au scris cu vopsea, pe gardul casei, mesaje de amenințare la adresa finanțatorului FCSB. Poliția face investigații in acest caz, fiind deschis un dosar penal…