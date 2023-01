Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, susține ca in spatele liderului AUR, George Simion, s-ar afla fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea. Dragnea susține ca l-a intrebat direct pe Florian Coldea, iar acesta i-a confirmat faptul ca Simion este omul lui. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liviu Dragnea se arata revoltat de modul in care Romania a gestionat scandalul Schengen! Fostul lider PSD il acuza pe Klaus Iohannis de „slugarnicie fara margini” fața de „stapanii lui”, in contextul in care președintele a spus ca Romania nu o sa boicoteze Austria. Fii la curent cu cele mai…

- George Simion a facut scandal intr-o benzinarie OMW Petrom din Pitesti. Liderul AUR a organizat un protest, dar a intervenit politia dupa ce a fost blocata si strada adiacenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sociologul Gelu Duminica spune ca liderul AUR George Simion ar fi fost arestat pe loc, in alt context, pentru modul in care s-a purtat cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Liderul AUR a descins astazi la Ministerul Energiei, acolo unde Virgil Popescu ar fi trebuit sa susțina o conferința de presa.…

- Liderii USR s-au implicat total in scandalul achiziției de mașini BMW-uri pentru MAI. Ținta a fost ministrul de Interne, Lucian Bode, dar in subsidiar se urmarea implementarea ideii ca totul a fost orchestrat de Klaus Iohannis, pentru prietenii sai din industria auto. Fii la curent cu cele…

- Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a cerut cabinetului sau sa creasca cheltuielile pentru aparare la 2% din PIB pana in 2027, de la un nivel de aproximativ 1%, care a fost stabilit de mult timp, transmite AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Partidele de dreapta au obligatia "sa stranga randurile" si sa le explice oamenilor ca ar fi "o mare catastrofa" ca in 2024 bugetul Capitalei sa incapa din nou pe mana PSD, a declarat duminica presedintele PMP, Eugen Tomac, prezent la evenimentul de lansare a organizatiei Forta Dreptei Bucuresti.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a explicat, joi seara, ca este necesara o corelare intre rata inflatiei si cresterea pensiilor, el aratand ca panii pentru majorarea pensiilor vor fi prevazuti in bugetul asigurarilor sociale. Stroe a adaugat ca se lucreaza deja la bugetul pentru anul viitor,…