- "La o luna de cand ni s-au luat telefoanele, laptopurile, fara a fi citati, tocmai avem sute de membrii si simpatizati AUR chemati la sectiile de politie si la Parchet saptamana viitoare. Avem membrii din Diaspora chemati luni, marti pentru a fi martori. O asemenea amploare eu nu am mai vazut. Nu am…

- Președintele AUR, George Simion, are toate șansele sa intre in turul II la alegerile prezidențiale. Asta arata cel mai recent sondaj realizat de Sociopol, care il plaseaza pe Marcel Ciolacu pe primul loc in preferințele de vot ale romanilor, cu 25%, fiind urmat de George Simion, cu 19%. Pe locul trei…

- Avocatul Matei Ștefanescu (candidatul AUR la Primaria Sectorului 4) susține ca dosarul penal in care a fost vehiculat numele lui George Simion reprezinta „definiția unui dosar de poliție politica, fabricat cu 3 zile anterior zilei votului”. AUR ia in calcul sesizarea Comisiei de la Veneția.

- Presedintele AUR, George Simion, a criticat, vineri, sondajele de opinie aparute in spatiul public, sustinand ca acestea „dezinformeaza”, in loc sa reflecte realitatea. „Sondajele de opinie trebuie sa reflecte realitatea, altfel sunt sondaje de dezinformare. Am vazut ieri un sondaj, am vazut multe sondaje…

- Scandal de amploare in AUR care pare ca decimeaza partidul lui George Simion.Potrivit unor surse politice apropiate AUR, niciun membru al partidului nu-l mai asculta pe Simion. Motivul este legat de campania electorala cu domnitorii romani.

- Gigi Becali a dezvaluit care este motivul pentru care a decis sa renunțe la politica. Latifundiarul era la un pas de a-și inscrie partidul, insa a luat decizia de a nu o mai face. In cadrul unei intervenții televizate, latifundiarul Gigi Becali a dezvaluit ce ar fi facut daca ar fi intrat in politica.…

- Liderul AUR si a serbat onomastica ieri, 23 aprilie 2024, prilej cu care a primit mii de felicitari din partea simpatizantilor si colegilor pe Facebook.Printr o postare in care le multumea, George Simion a anuntat ca este nevoit sa se retraga de la angajamentele politice, pe fondul unor probleme de…

- Un barbat belgian cu o afecțiune metabolica foarte rara, care determina organismul sau sa produca alcool, a primit o acuzație de conducere in stare de ebrietate impotriva sa, respinsa in instanța luni (23 aprilie), noteaza CNA.