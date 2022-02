Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele AUR, George Simion, a declarat marți, 8 februarie, dupa ce Parchetul General a deschis dosar penal pentru ca l-a bruscat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca nu este ingrijorat de acest lucru. „Probabil, Parchetul General nu mai are cazuri serioase in Romania si alege…

- Parchetul General s-a autosesizat dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre George Simion, liderul AUR, si Virgil Popescu, ministrul Energiei. Potrivit unui comunicat de presa, procurorii au inregistrat un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. „La data de 8 februarie…

- Parchetul general a descins dosar penal pe numele liderului AUR George Simion, in urma incidentului din Parlament, dintre acesta și ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Biroul de informare sirelatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat…

- "La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in conformitate cu art. 292 din Codul de procedura penala, la nivelul Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte deCasație și Justiție a fost inregistrat un dosar penal pentru savarșirea infracțiunilor…

- Motiunea impotriva ministrului Energiei a degenerat intr-un scandal nemaivazut in Parlament, dupa ce liderul AUR, George Simion, l-a bruscat pe Virgil Popescu, iar cei doi alesi s-au jignit reciproc. Cea mai dura sanctiune pe legislatia din prezent este avertismentul scris. Popescu a anuntat pe Facebook…

- Conform unor surse citate de Romania TV, Parchetul General ar fi intrat pe fir și ancheteaza din oficiu incidentele din Parlament. George Simion, copreședintele AUR, l-a bruscat, in Parlament, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Avocatul Toni Neacșu susține ca autosesizarea Parchetului este absolut…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel la decenta si responsabilitate, in urma incidentului din Parlament, unde ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de liderul AUR George Simion. "Acest gest reprobabil, care marcheaza o degradare fara precedent a dialogului politic in cadrul legislativului,…

- „Violența a urcat la prezidiu in Parlament”, spune Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, despre agresiunea liderului AUR, George Simion, asupra ministrului Energiei, Virgil Popescu. Este vorba despre o amenințare pentru democrația din Romania, a spus Stroe.