Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al partidului parlamentar AUR a ajuns la poliție direct din Parlament, dupa ce angajații SPP de la filtrul de securitate au gasit asupra lui un pliculeț cu substanța verde care miroasea a marijuana.

- ȘOC in Parlamentul Romaniei: Purtatorul de cuvant al AUR, depistat cu droguri asupra sa, chiar in cladire ȘOC in Parlamentul Romaniei: Purtatorul de cuvant al AUR, depistat cu droguri asupra sa, chiar in cladire Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, joi, in cladirea Parlamentului,…

- Un angajat din legislativ a fost prins la intrarea in Parlament cu un pliculeț suspect. Cei de la SPP au chemat imediat poliția sa-l percheziționeze, dupa ce au observat la controlul de securitate un obiect mic, dreptunghiular, in bagajul acestuia.

- Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, joi, in cladirea Parlamentului, cu un plic cu substanțe suspecte, cel mai probabil cannabis. Angajat al grupului AUR de la Senat, Mircea Gheorgheosu a fost verificat de SPP, care a anunțat poliția. Brigada de Combatere a Criminalitații…

- Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), purtator de cuvant al formațiunii politice, a fost prins de SPP la intrarea in sediul Parlamentului cu o punguța in care avea cannabis. Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, vineri, in cladirea…

- „Domnul Citu este un fricos, care a ajuns dintr-o intamplare nefericita prim-ministru al Romaniei. L-a luat domnul Orban de pe strada, l-a facut ministru, l-a facut prim-ministru si acum vine in fata Parlamentului sa vorbeasca despre alegerile interne din PNL, cand ar trebui sa dea raport in fata romanilor.…

- Dupa ce l-a ascultat pe Florin Cițu vorbind de la tribuna Parlamentului, in cadrul dezbaterilor din ședința in care urmeaza sa se și supuna votului moțiunea de cenzura depusa de PSD, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a venit la tribuna și l-a criticat fara mila pe actualul…

- Fabian Gyula, singurul care și-a depus candidatura pentru aceasta funcție, nu are sprijinul Alianței USR – PLUS, susține deputatul Tudor Benga, membru al biroului național al Alianței. Mai mult, acesta spune ca nu il va vota, din cauza faptului ca s-a pensionat la 49 de ani și este beneficiar de pensie…