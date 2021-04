Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, apreciaza ca revocarea din functie a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost determinata de deciziile privind transparentizarea punctelor de vaccinare sau organizarea concursurilor "pe bune" pentru CNAS. "Azi, mafia din sistemul…

- Primarul Clujului, Emil Boc, susține decizia premierului de demitere a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și spune ca USR are de trecut cel mai important test de pâna acum. "Nu guvernam pe la colturi, ci guvernam o tara. Nu ne luam mingea si plecam", este mesajul lui Boc pentru…

- „Demiterea unui ministru nu pare mare lucru, daca ne uitam la ultimii 31 de ani. Pleaca unul, vine altul, iar sistemul acesta de cumetrii, și numesc aici, din pacate, statul român, merge „tot înainte, ca înainte era mai bine”, lejer, spre pensia speciala”, a…

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”In mandatul scurt al lui Vlad Voiculescu de ministru al Sanatații am asistat la scene de groaza, nedemne de Romania secolului XXI: pacienți care ard de vii in spitale, bolnavi abia operați evacuați din spital in miez de noapte, oameni…

- Președintele Romaniei a avut și prima reacție in scandalul aparut intre fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, și actualul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, in care acesta din urma acuza liberalii ca au masluit cifrele pandemiei inainte de al

- Reforma sistemului de sanatate merge mai departe, indiferent de "incercarile disperate" ale PSD de a pune piedici, "aruncand cu minciuni in stanga si in dreapta la adresa ministrului Vlad Voiculescu", a transmis, miercuri, USR PLUS, dupa respingerea in Camera Deputatilor a motiunii simple impotriva…

- La nici doua luni de cand a fost pus in funcție, ministrul sanatații a fost chemat in Parlament, pentru a da explicații cu privire la modul in care a gestionat pandemia. „Autorul dezastrului din sanatate este PSD. Autorii acestei moțiuni au greșit numele: trebuia sa se numeasca „Voiculescu, un pericol…

- Lucrurile in Sanatate par sa fie cusute cu ața alba, potrivit declarațiilor facute de liderul AUR, cu puțin timp in urma. Intr-o perioada extrem de tensionata din punct de vedere medical, George Simion a aruncat bomba, aratand cu degetul spre actualul ministru al Sanatații. Ce interese are Vlad Voiculescu…