- Senatoarea Diana Șoșoaca a vorbit miercuri seara, pe Facebook, despre excluderea sa din grupul senatorial al AUR, informeaza Hotnews. Ea ii acuza pe liderii partidului, Sorin Lavric și Claudiu Tarziu, de misoginism și ”dubla masura” și spune ca aceștia și-au tradat electoratul. ”Sa-mi reproșezi ca eu…

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, a explicat miercuri seara,la B1 TV, ca Diana Șoșoaca a fost exclusa din formațiunea politica pentru ca ”nu se poate integra intr-o echipa” și nu a reușit ”sa se acomodeze la stilistica AUR”.

- Conducerea AUR a confirmat excluderea Dianei Sosoaca din grupul parlamentar. Sorin Lavric, liderul senatorilor AUR a spus ca, dupa disputa din Parlament pe tema vaccinurilor, a vorbit cu George Simion si i-a propus sa o dea afara din grup, iar in Biroul Central „toti au fost de acord cu excluderea”.…

- "Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Sosoaca si a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplina de partid si de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Am convocat conducerea executiva a partidului si am luat aceasta decizie",…

- Liderul grupului AUR din Senat, Claudiu Tarziu, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, despre excluderea Dianei Șoșoaca din partid, ca evenimentul care „a umplut paharul” a fost un scandal iscat in plen de senatoare, urmat de o discuție contradictorie in biroul sau. Citește și: Episod…

- REACȚIA parlamentarei Diana Șoșoaca atunci cand a auzit ca a fost EXCLUSA din partid. „Nu suntem pe stadion” Copresedintele AUR, Claudiu Tarziu, a explicat care au fost motivele care au dus la excluderea Dianei Sosoaca din partid. „Sunt motive de indisciplina de partid si motive de inadecvare la codul…

- Dupa ce senatoarea AUR, Diana Sosoaca, a participat la o petrecere intr-un restaurant din Iasi, unde nu au fost respectate masurile de protectie, George Simion, copresedintele AUR, a declarat ca nu are ce sa ii reproseze senatoarei, cu exceptia faptului ca unii participanti nu cunosteau versurile de…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, la ieșirea de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca a fost contactat de partide ”și din stanga și din drepta eșicherului politic” pentru ”susținerea unor formule guvernamentale sau parlamentare”, dar ca formațiunea sa ”nu va lua parte la nici…