- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Jurnalistul Dan Andronic scrie pe pagina sa de Facebook ca azi ar fi bine sa purtam masca și nu Covid-ul este cauza, ci calitatea aerului! „Aveți o imagine a calitații aerului in țarile din jurul Ucrainei”, noteaza Dan Andronic. „Astazi e bine sa purtați masca. Nu din cauza de covid, ci din prevedere,…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Ministrul Apararii a anunțat ca „primii militari din detașamentul cu care contribuie Franța la Forța de Raspuns a NATO au ajuns, in aceasta seara, in Romania, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. In zilele urmatoare, alți militari și mijloace tehnice parte a Forței de Raspuns a NATO vor sosi, in…

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

- In contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea…

- Ministerul Afacerilor de Externe din Romania a actualiza, duminica alerta de calatorie in Ucraina , in condițiile in care situația de securitate din aceasta țara continua sa se deterioreze accelerat și exista riscul tot mai iminent al unei invazii a Rusiei. MAE transmite ca recomanda puternic cetațenilor…