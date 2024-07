Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, si-a prezentat, joi, programul politic pentru alegerile prezidentiale, care prevede, printre cele 200 de masuri, construirea de locuinte la preturi de 500-600 euro/mp, un Legislativ cu 300 de parlamentari, un Guvern cu 12 ministere si maximum 50 de secretari de stat.…

- Presedintele AUR, George Simion, le-a cerut alesilor partidului la scrutinul local din 9 iunie sa caute sa castige "functii de putere" in consiliile locale unde urmeaza sa activeze si sa nu faca aliante cu PSD si PNL, iar europarlamentarilor care vor reprezenta partidul la Bruxelles sa dea un vot impotriva…

- Președintele AEP, Toni Grebla, a explicat la Antena 3 ca responsabilitatea pentru proasta organizare a procesului de predare a proceselor verbale revine conform legii primarilor de sector. In esența, conform afirmațiilor sale, primarul Clotilde Armand ar fi trebuit sa se asigure ca acest proces se desfașoara…

- Simion spune ca cel supranumit „Generalul negru” si reteaua din spatele acestuia vor sa controleze spectrul economic, partidele politice, dar si presa. Inclusiv pe listele pentru alegerile europarlamentare ar fi oameni din reteaua lui Coldea, afirma presedintele AUR.George Simion a dat asigurari ca,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a oferit prima explicație pentru retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei și alegerea variantei de candidați proprii de catre PNL și PSD. Cioalcu spune ca, deși decizia a fost una dificila, este soluția corecta pentru administrația Capitalei…

- Provocare electorala in Mehedinți! Fostul ministru al energiei, Virgil Popescu, presedintele PNL Mehedinti, care candideaza la Primaria Severin, a lansat o provocare pentru liderul AUR, George Simion. Cu o doza de sarcasm, Virgil Popescu, președintele PNL Mehedinți și candidat la Primaria Severin, a…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…

- Din 2026, in Italia, viitori magsitrați vor fi testați pshihologic. Testul de aptitudini psihologice a fost propus de mai multe ori de catre fostul premier Silvio Berlusconi, dar nu a fost niciodata pus in aplicare pana acum. Concursul de admitere in magistratura a suferit o serie de modificari. Una…