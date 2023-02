Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat luni, in emisiunea Proiect de tara Romania, de la Prima news Tv, ca el crede ca presedintele PSD poate castiga alegerile prezidentiale, in 2024, dar nu bazandu-se numai pe voturile partidului, ci aducand in jurul lui si alte formatiuni…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, a declarat miercuri in emisiunea Proiect de Tara Romania, de la Prima News TV, despre taxa de solidaritate propusa de PSD, ca ura catre profit, catre mecanismele acestea de piata este una specifica socialismului si va duce la plecarea investitorilor. ”Cine credeti ca…

- Liderul Forta Dreptei, fostul premier liberal Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Prima News TV, ca el ar invinge candidatul PSD la prezidențiale in turul 2 și ca social-democrații au o singura varianta de caștig, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu va mai candida la alegerile prezidentiale, dupa ce a facut-o de trei ori pana acum, dar ca partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024. Intrebat daca va intra in cursa prezidentiala, in 2024,…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu va mai candida la alegerile prezidentiale, dupa ce a facut-o de trei ori pana acum, dar ca partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024, informeaza agenția de presa News.ro. Fii la curent…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la emisiunea moderata de Victor Ciutacu la postul Romania TV, ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, care ar putes fi chiar un intelectual neinregimentat intr-un partid și a inaintat numele gazetarului Ion Cristoiu in acest sens. „Nici…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a afirmat, intrebat daca exista posibilitatea sa candideze la alegerile prezidentiale, ca „in acest moment exista o singura posibilitatea – sa ne ingrijim de guvernare”. Chestionat daca i-ar fi teama de un anume contracandidat, prim-ministrul a precizat: „Mi-e teama de un…

- "Din punctul meu de vedere, PSD ar trebui, anul viitor, sa aiba un congres ordinar, cu alte cuvinte, care pleaca cu alegeri de la baza, piramidal, dar de jos in sus, sa nu mai fie congrese extraordinare. Chiar si saptamana viitoare merg la trei organizatii unde isi fac alegerile interne. Dupa ce se…