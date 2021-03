Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic de la București, Cristian Hrițuc, avertizeaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca liderul partidului „AUR” din Romania, George Simion, pregatește un nou scandal la frontiera Romaniei cu Republica Moldova. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea…

- Colonelul rus, Valerii Gratov, reținut la frontiera cu o geanta plina cu medalii, este deja in Federația Rusa. Acestuia i s-a refuzat intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, iar aseara a fost returnat. Este vorba despre o acțiune comuna a Serviciului de Informații și Securitate cu Poliția de Frontiera,…

- Copresedintele AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a declarat, miercuri seara, pentru Agerpres, ca senatoarea Diana Sosoaca si deputatul Mihai Lasca au fost exclusi din aceasta formatiune, pentru motive de „indisciplina de partid si de inadecvare la codul de conduita parlamentara”. „Nu e vorba de o demisie,…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Galati rutier a descoperit ascunsa in bagajele unui cetatean roman cantitatea de 927 grame de pietre susceptibile a fi din chihlimbar, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate,…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 14 651 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 7 107 traversari persoane, dintre care 5 316 treceri la frontiera moldo-romana, 1 550 treceri la frontiera cu Ucraina și 241 treceri…

- In data de 29 ianuarie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, pentru efectuarea formalitaților de frontiera un cetatean roman, in varsta de 20 de ani, la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Germania. Cu ocazia controlului…

- Moldovenii se intorc de sarbatori acasa. Aceasta o demonstreaza zecile de mașini surprinse intr-o coada uriașa la Vama Leușeni. Potrivit Poliției de Frontiera, pe sensul de intrare in Republica Moldova ieri seara, 20 decembrie, erau in așteptare circa 60 de mijloace de transport, transmite Știri.md.…